Após rumores de traição de Lexa, MC Guimê faz trocadilho: ‘Receberam o troco?’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/@MCGUIME

Duas postagens de MC Guimê feitas na noite desta sexta-feira (22) intrigaram internautas, que associaram as falas ao término com a ex-mulher, Lexa. O anúncio da separação foi feito por ela na quinta (21) e, segundo informação publicada pela colunista Fabíola Reipert, do R7, o funkeiro teria recebido um vídeo comprometedor da cantora com um bailarino, que teria sido o motivo para o divórcio.

Em um primeiro story, Guimê compartilhou uma imagem com a seguinte frase: “Tem coisas que só o silêncio diz”. Horas depois, na mesma plataforma, postou um vídeo um pouco mais enigmático, em que dizia: “Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta.”

Internautas ligaram a última declaração com os boatos de uma suposta traição da cantora. Os dois trocaram unfollows no Instagram.

O anúncio da separação também ocorreu no Instagram. “Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar no assunto”, escreveu Lexa.

Alguns minutos depois, foi a vez do MC comunicar o término. “Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre a minha vida pessoal, principalmente nesse momento”, disse. “Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários”.

