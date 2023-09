Após saída de Jarude da CCJ, deputados redistribuem matérias na Aleac

No mês passado, o deputado Emerson Jarude (NOVO) deixou o MDB e perdeu a cadeira como membro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), já que a vaga pertencia a bancada do MDB, por conta de acordos firmados entre os partidos.

Na reunião da Comissão desta quarta-feira (13), os membros começaram a distribuir as matérias que eram de relatoria de Jarude e distribuíram também outros projetos que deverão ser discutidos e votados na Casa.

O Projeto de Lei que trata sobre o ICMS de energia elétrica e fotovoltaica no Acre, será relatado agora pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro, do PSD. O deputado também ficou responsável pela retoria de uma moção de aplausos ao presidente da Energisa Acre.

O parlamentar ficou também com a relatoria do PL que pede o Estado forneça de fraldas descartáveis para crianças e idosos portadores de deficiência.

A matéria de autoria de Eduardo Ribeiro, que estabelece novas formas de pagamento no ato de suspensão de serviços, ficou com o substituto de Jarude na CCJ, o deputado Tanízio Sá, do MDB.

Um projeto polêmico ficará a cargo da relatoria do líder do governo Gladson na Casa. O deputado Manoel Moraes será o responsável pelo PL que dispõe sobre regras de contratação de serviços terceirizados na Saúde do Estado. A matéria é de autoria do deputado Adailton Cruz, PSB.