Após subida, Rio Acre apresenta vazante e baixa 10 centímetros em dois dias

Após as chuvas da semana passada e uma elevada no nível do Rio Acre, o manancial apresentou vazante e diminuiu 10 centímetros nos últimos dois dias. A medição desta quarta-feira (6), a cota é de 1,58m.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o tenente-coronel Cláudio Falcão, o nível do manancial é baixo para a época do ano. “Nós temos uma previsão de chuva para domingo, mas não é suficiente para não nos preocuparmos”, disse.

Nos últimos dias, com as chuvas registradas na capital, o Rio Acre apresentou uma elevada no nível das águas em 21 centímetros. Ao apresentar vazante, o Rio saiu de 01,68m na segunda-feira (4), para 01,63m, na terça-feira (5) e 01,58m, nesta quarta-feira (6).