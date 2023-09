Apple divulga preços no Brasil: saiba quanto custará o iPhone 15

Pouco depois do lançamento oficial do iPhone 15, nesta terça-feira (12/9), nos Estados Unidos, a Apple divulgou os preços dos novos modelos no Brasil.

O gigante de tecnologia americano apresentou quatro novos modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Veja os preços no Brasil:

iPhone 15: R$ 7.299 (128 GB), R$ 8.099 (256 GB) e R$ 9.599 (512 GB)

iPhone 15 Plus: R$ 8.299 (128 GB), R$ 9.099 (256 GB) e R$ 10.599 (512 GB)

iPhone 15 Pro: R$ 9.299 (128 GB), R$ 10.099 (256 GB) e R$ 10.599 (512 GB)

iPhone 15 Pro Max: R$ 10.999 (256 GB), R$ 12.499 (512 GB) e R$ 13.999 (1TB)

Nos Estados Unidos, o iPhone 15 será vendido a partir de US$ 799. O iPhone 15 Plus custará a partir de US$ 899.

Também nos EUA, o iPhone 15 Pro custará a partir de US$ 999, enquanto o iPhone 15 Pro Max ficará em US$ 1.199. As vendas por lá começam no dia 22 de setembro.

Acabamento em titânio, lentes e preços

Como noticiado pelo Metrópoles, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max ganharam um acabamento em titânio e, segundo a Apple, serão os mais leves da categoria Pro já fabricados até hoje.

O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max foram equipados com o novo processador A17 Pro, que permite ao celular oferecer uma experiência melhor com jogos.

Os novos aparelhos contam com um sistema periscópio de lentes que oferece uma capacidade de zoom até duas vezes maior. O novo iPhone é mais leve e tem capacidade de processamento e memória mais potentes.

Veja as principais novidades do iPhone 15

Câmera com mais zoom

O sistema conhecido como periscópio oferece maior capacidade de zoom, além de melhor qualidade na imagem. O iPhone 15 tem uma capacidade duas vezes maior de ampliar as imagens, por meio da própria lente física, em vez de software.

Aparelho mais leve

O novo iPhone da Apple é 10% mais leve do que as versões anteriores. A parte traseira do aparelho mantém o aspecto de vidro fosco dos modelos tradicionais, mas as bordas que conectam a lateral e a frente se tornaram menos afiadas.

Botão para silenciar e abrir a câmera

O interruptor de silenciar se tornará um “botão de ação” que pode ser personalizado para desempenhar várias funções, entre as quais ligar a lanterna ou abrir a câmera.

Chips mais rápidos e baterias que duram mais

O novo iPhone tem um chip mais rápido e memória adicional, na comparação com a versão anterior, o que tornará os aparelhos mais responsivos. O principal ganho, no entanto, será na economia de bateria.

Carregador USB-C

A Apple abandonou o modelo Lightning e o substituiu pelo USB-C, o que trará maior velocidade de transferência. O carregamento sem fio será mais rápido para os novos aparelhos.

Sustentabilidade

A Apple deve substituir algumas de suas capas de iPhone de couro e pulseiras dos relógios por materiais mais sustentáveis. O Apple Watch Series 9, por exemplo, é primeiro produto “carbono neutro” da empresa. Os relógios usam 100% de materiais reciclagem na embalagem, além de bateria com 100% de cobalto reciclável.

