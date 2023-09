Arena de shows da Expoacre Juruá é totalmente asfaltada 

Diferente do ano passado, o público que decidiu prestigiar a Expoacre Juruá neste ano, conseguiu aproveitar a festa na Arena de shows totalmente asfaltada e confortável.

O Governo do Acre, por meio do Deracre, realizou o serviço de aplicação da areia asfáltica usinada a quente (AAUQ) em toda a área dos shows.

Além disso, o Deracre também realizou os serviços de pavimentação, limpeza do local, preparação da entrada e saída de veículos e drenagem na área.

Já passaram pela arena de shows os cantores Aldair Playboy e Davi Sacer. Além da banda Barões da Pisadinha. O espaço vai receber ainda a apresentação do cantor Léo Magalhães, no último dia de Feira, no domingo (3).