Aron sofre lesão e vai desfalcar o Santa Cruz na semifinal

O volante Aron, capitão do Santa Cruz, está fora do duelo contra o Independência pela semifinal do Campeonato Estadual Sub-17, partida programada para sexta, 8, às 14h45, no Florestão.

O atleta sofreu uma lesão no tornozelo direito e após a avaliação do departamento médico do clube na manhã desta quarta, 6, o jogador foi vetado.

“O Aron é uma peça importante, mas precisamos acreditar no elenco. Temos opções e vamos ter um time competitivo na sexta”, disse o técnico Léo Raches.

Luciano ou Guga

Os volantes Luciano Komatsu e Guga são duas opções para a vaga de Aron.

“Vamos avaliar com calma. O confronto da semifinal é eliminatório e não podemos cometer nenhum tipo de erro”, afirmou o treinador.

Mais dois trabalhos

O elenco do Santa Cruz faz mais dois treinamentos antes do duelo contra o Independência. A equipe faz um coletivo na tarde desta quarta e na quinta, 7, pela manhã, no Juventus, fecha a preparação.