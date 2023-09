Assaltante morto durante assalto era filho de policial militar de Rio Branco

O assaltante morto na tarde da última segunda-feira (18) durante confronto com a Polícia Militar em Boca do Acre, Amazonas, foi identificado pela Polícia Civil na tarde da terça-feira (19) como Ithalo Sotero de Moura Lima, de 27 anos. Segundo informações ele seria filho de um policial militar aposentado do Acre.

De acordo com a Polícia, Ithalo era morador do bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito da capital acreana, Rio Branco.

Ithalo, junto a outros três comparsas, também do Acre, realizaram um assalto a uma farmácia em Boca do Acre, no qual roubaram cerca de R$ 30 mil em dinheiro, uma caminhonete e fizeram o proprietário do estabelecimento de refém.

Durante a fuga, o grupo capotou a caminhonete e empreendeu fuga para um matagal, local em que houve o confronto com a PM. Ithalo foi baleado e socorrido logo em seguida, mas morreu no hospital.