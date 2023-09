Assermurb derrota Galvez e pode fechar fase de classificação em 1º

A Assermurb venceu o Galvez por 3 a 0 na tarde desta segunda, 4, no Florestão, e confirmou uma vaga na fase semifinal do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. A equipe chega aos 13 pontos e uma vitória contra o Rio Branco na quinta, 7, irá garantir a primeira colocação na fase de classificação.

Sem Lorena e Jaque

A Assermurb jogou sem a zagueira Lorena e a atacante Jaque, duas peças fundamentais na equipe. As atletas precisam de liberações dos trabalhos e a diretoria da Assermurb precisará encontrar uma solução para ter as duas jogadoras na fase decisiva da competição.

Galvez ainda tem chance

Com a derrota, o Galvez caiu para 5ª colocação com 7 pontos e vai decidir a classificação contra Sena Madureira na quinta, 7, no Florestão.

Classificação

1º Atlético 14 Pts

2º Assermurb 13 Pts

3º Sena Madureira 8 Pts

4º Plácido de Castro 8 Pts

5º Galvez 7 Pts

6º Rio Branco 3 Pts

*São Francisco eliminado