Assermurb e Atlético são finalistas do Campeonato Feminino

A final esperada. Assermurb e Atlético conquistaram vitórias na tarde desta segunda, 11, no Florestão, e são finalistas do Campeonato Estadual Feminino. As duas equipes disputam o título na sexta, 15, às 17h30, no Florestão, e quem ganhar a taça também fica com a vaga do Acre no Brasileiro A3 em 2024.

Assermurb goleou

A Assermurb goleou Plácido de Castro por 4 a 0 com gols Katrina (2) e Dressa (2), mas o placar não resume a partida. Em muitos momentos o jogo ficou equilibrado.

Gols no final

O Atlético derrotou o Sena Madureira por 2 a 0 com gols no fim das duas etapas. Monique e Alice marcaram na vitória atleticana. O jogo foi bem disputado e o Atlético “levou alguns sustos” da boa equipe do interior.