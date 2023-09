Assim como potter: quem são as mulheres de times mistos

A canadense Sasha “Scarlett” se destaca no cenário misto individual no StarCraft II. Campeã do IEM Season XII PyeongChang em 2016, na Coreia do Sul, a jogadora atua desde 2011 e, atualmente, compete pela Shopify Rebellion. Além desse título, Scarlett também conquistou duas DreamHack Masters da América do Norte, uma em 2020 e outra em 2021.