Até quando a onda de calor deve permanecer no Brasil?

A onda de calor que começou a atingir o Brasil no fim de semana vai tomar conta dos últimos dias do inverno de 2023. E todas as regiões do país, em maior ou menor intensidade, vão sofrer com as altas temperaturas.

Mas até quando os termômetros apontarão para números tão altos?

“O período muito quente deve se estender pela primeira semana da primavera, e algumas áreas pelo interior do Brasil podem até conviver com temperaturas muito altas até quase o fim de setembro”, aponta o site Climatempo.

A onda de calor começou no último dia 17. Com certeza, vai se prolongar por toda a primeira semana da primavera, que oficialmente tem início no próximo sábado (23/9). No interior do Brasil, em parte do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, essas alturas temperaturas vão até o fim do mês.

Os locais com maior probabilidade de calor são os estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal, o noroeste de Minas Gerais, Tocantins, sul e leste do Pará, o interior do Maranhão, do Piauí e da Bahia.

Onda de calor em 2020

É bom lembrar que a última vez que o Brasil sofreu com uma onda de calor assim foi em 2020, resultado dos sistemas de alta pressão atmosférica estacionados sobre uma região. Essa alta pressão atmosférica não deixa que haja circulação das massas de ar. A frente fria que se encontra no Sul do país, por exemplo, não consegue se deslocar para o centro. Então, acaba escapando para o oceano.

Em 2020, foi registrada a maior temperatura no Brasil: 44,8°C em Nova Maringá (MT), nos dias 4 e 5 de novembro. Em uma capital, o pico aconteceu em Cuiabá, com 44°C, em 30/9/2020.