Até quando vai a onda de calor? Veja previsão para a semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na última quarta-feira (20/9), alerta de grande perigo para a onda de calor que atinge ao menos 11 capitais do país. O alerta vale até às 18h da próxima terça-feira (26/9), e a temperatura pode cair durante a semana nas regiões afetadas pelo fenômeno.

Um novo ciclone extratropical será formado até quarta-feira (27/9) próximo da costa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dessa forma, a região Sul terá baixas temperaturas que também podem chegar à região Sudeste no fim da semana. Na região Norte, estão previstas pancadas de chuva isoladas.

Veja a previsão do tempo para as capitais de acordo com o Inmet:

Região Norte

Belém (PA)

Segunda-feira (25/9): mínima de 24° C e máxima de 36°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 23°Ce máxima de 35°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Boa Vista (RR)

Segunda-feira (25/9): mínima de 26°C e máxima de 38°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 26°C e máxima de 38°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 26°C e máxima de 37°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 27°C e máxima de 38°C.

Macapá (AP)

Segunda-feira (25/9): mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Manaus (AM)

Segunda-feira (25/9): mínima de 26°C e máxima de 35°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 26°C e máxima de 36°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Palmas (TO)

Segunda-feira (25/9): mínima de 25°C e máxima de 40°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 25°C e máxima de 40°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 26°C e máxima de 39°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 25°C e máxima de 39°C.

Porto Velho (RO)

Segunda-feira (25/9): mínima de 24°C e máxima de 36°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 24°C e máxima de 36°C.

Rio Branco (AC)

Segunda-feira (25/9): mínima de 23°C e máxima de 37°C.

Terça-feira (26/9): mínima de 23°C e máxima de 37°C.

Quarta-feira (27/9): mínima de 23°C e máxima de 36°C.

Quinta-feira (28/9): mínima de 23°C e máxima de 37°C.

Região Nordeste

Aracaju (SE)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Quinta (28/9): mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Fortaleza (CE)

Segunda (25/9): mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Terça (26/9): mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Quarta (27/9): mínima de 25°C e máxima de 31°C.

Quinta (28/9): mínima de 23°C e máxima de 32°C.

João Pessoa (PB)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 30°C.

Quarta (27/9): mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Quinta (28/9): mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Maceió (AL)

Segunda (25/9): mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Terça (26/9): mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Quarta (27/9): mínima de 22°C e máxima de 31°C.

Quinta (28/9): mínima de 21°C e máxima de 32°C.

Natal (RN)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 30°C.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 30°C.

Quinta (28/9): mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Recife (PE)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 30°C.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Quinta (28/9): mínima de 24°C e máxima de 31°C.

Salvador (BA)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 32°C.

Quarta (27/9): mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Quinta (28/9): mínima de 23°C e máxima de 34°C.

São Luís (MA)

Segunda (25/9): mínima de 26°C e máxima de 33°C.

Terça (26/9): mínima de 26°C e máxima de 33°C.

Quarta (27/9): mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Quinta (28/9): mínima de 25°C e máxima de 34°C.

Teresina (PI)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 39°C.

Terça (26/9): mínima de 23°C e máxima de 38°C.

Quarta (27/9): mínima de 23°C e máxima de 38°C.

Quinta (28/9): mínima de 24°Ce máxima de 39°C.

Região Centro-Oeste

Brasília (DF)

Segunda (25/9): mínima de 21°C e máxima de 35°C.

Terça (26/9): mínima de 22°C e máxima de 35°C.

Quarta (27/9): mínima de 21°C e máxima de 35°C.

Quinta (28/9): mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Campo Grande (MS)

Segunda (25/9): mínima de 25°C e máxima de 37°C.

Terça (26/9): mínima de 26°C e máxima de 39°C.

Quarta (27/9): mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Quinta (28/9): mínima de 20°C e máxima de 36°C.

Cuiabá (MT)

Segunda (25/9): mínima de 28°C e máxima de 43°C.

Terça (26/9): mínima de 29°C e máxima de 43°C.

Quarta (27/9): mínima de 29°C e máxima de 40°C.

Quinta (28/9): mínima de 25°C e máxima de 38°C.

Goiânia (GO)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 39°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 39°C.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 38°C.

Quinta (28/9): mínima de 25°C e máxima de 39°C.

Região Sudeste

Belo Horizonte (MG)

Segunda (25/9): mínima de 22°C e máxima de 36°C.

Terça (26/9): mínima de 24°C e máxima de 37°.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 38°C.

Quinta (28/9): mínima de 24°C e máxima de 36°C.

Rio de Janeiro (RJ)

Segunda (25/9): mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Terça (26/9): mínima de 23°C e máxima de 30°.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 37°C.

Quinta (28/9): mínima de 22°C e máxima de 25°C.

São Paulo (SP)

Segunda (25/9): mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Terça (26/9): mínima de 18°C e máxima de 34°.

Quarta (27/9): mínima de 17° C e máxima de 35°C.

Quinta (28/9): mínima de 14°C e máxima de 20°C.

Vitória (ES)

Segunda (25/9): mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Terça (26/9): mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Quarta (27/9): mínima de 24°C e máxima de 37°C.

Quinta (28/9): mínima de 22°C e máxima de 27°C.

Região Sul

Porto Alegre (RS)

Segunda (25/9): mínima de 14°C e máxima de 19°C.

Terça (26/9): mínima de 16°C e máxima de 20°.

Quarta (27/9): mínima de 13°C e máxima de 18°C.

Quinta (28/9): mínima de 12°C e máxima de 18°C.

Florianópolis (SC)

Segunda (25/9): mínima de 18°C e máxima de 21°C.

Terça (26/9): mínima de 19°C e máxima de 22°.

Quarta (27/9): mínima de 16°C e máxima de 24°C.

Quinta (28/9): mínima de 14°C e máxima de 19°C.

Curitiba (PR)

Segunda (25/9): mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Terça (26/9): mínima de 16°C e máxima de 30°.

Quarta (27/9): mínima de 14°C e máxima de 28°C.

Quinta (28/9): mínima de 11°C e máxima de 18°C.