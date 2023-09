Atletas acreanos representarão o estado em campeonato internacional de jiu-jitsu

Oito atletas de atletas acreanos viajarão para participar do Curitiba Spring International Open de Jiu-Jitsu, que acontece em Curitiba nos dias 7 e 8 de outubro deste ano, reunindo atletas de diversas partes do Brasil.

Os competidores fazem parte da Academia Evolution Sport Center, que atua a cerca de sete anos no Acre com um projeto social, ofertando aulas de forma gratuita para o público.

Entre os lutadores que irão competir pela equipe JRBJJAC, dois são de Sena Madureira e o restante de Rio Branco. Segundo o atleta e professor José Roberto, como o projeto funciona com recursos próprios, os competidores estão tendo que arcar com todos os custos da viagem, que inclui passagens, estadia, inscrição e alimentação.

“Estamos tendo a oportunidade de ir com oito atletas lutar fora do estado, sabemos que temos a dificuldade grande com essa questão da locomoção, não temos apoio e muitas das vezes temos que bancar tudo do próprio bolso. Nessa viagem agora, a maioria dos alunos compraram suas passagens, inscrição, estadia e tudo, mas é pra gente ir representar nosso estado e nossa equipe”, disse.

Entre os competidores acreanos estão atletas campeões em diversos campeonatos, como o próprio José Roberto, que já foi campeão na Suíça, Londres, Espanha e já participou de diversos campeonatos pelo Brasil e fora do país. O Professor Kauê Damasceno também faz parte da equipe e já foi campeão em Abu Dhabi e nos Estados Unidos.

O Curitiba Spring International Open de Jiu-Jitsu E é organizado pela International BJJ Inc em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation e com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.