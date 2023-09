Atlético bate Assermurb e é campeão Acreano 2023

O Atlético derrotou a Assermurb por 1 a 0 na noite desta sexta, 15, no Florestão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Feminino. Jajá marcou o gol do título no início da segunda etapa.

Resumo da decisão

O Atlético começou a final apostando nas jogadas de velocidade pelos lados do campo. A Assermurb marcava forte e tentava jogar em contra-ataque. No início do segundo tempo, Alice realizou grande jogada rolou para Jajá decidir a final.

Alice foi o destaque

Alice foi o destaque da conquista do título do Atlético. A atacante fez a jogada do gol e criou boas oportunidades para o time Celeste.

Vaga no Brasileiro

A conquista do Estadual garante ao Atlético a vaga do Acre no Campeonato Brasileiro A3 na temporada de 2024.