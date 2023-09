Atlético de Madrid x Feyenoord: onde assistir ao jogo da Champions League

Atlético de Madrid e Feyenoord se enfrentam na próxima quarta-feira (04), no Estádio Cívita Metropolitano, na Espanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partir de 12h30 (de Brasília), você acompanha tudo ao vivo e exclusivo na TNT e na HBO Max.

As duas equipes integram o Grupo E, também composto por Lazio e Celtic. Na primeira rodada, o Atleti amargou um empate com a equipe italiana fora de casa, com gol sofrido no último lance da partida, marcado pelo goleiro Provedel. Pablo Barrios havia aberto o placar para os Colchoneros.