Ator acreano tem encontro com astro de Sex Education, da Netflix: “Bem aleatório”

O jornalista do Acre, Daniel Scarcello, que também é ator, teve um encontro inusitado no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (25), com a estrela da série Sex Education, da Netflix, Ncuti Gatwa.

A série acabou de estrear a 4ª e última temporada nesta semana. O ator, que interpreta o personagem Eric na série, resolveu passar uns dias na cidade carioca. Foi na Pedra do Sal, um dos pontos turísticos mais conhecidos do Rio de Janeiro que o encontro aconteceu.

Daniel estava acompanhado de outros dois amigos também acreanos, que estavam visitando o Rio de Janeiro.

“A gente já tava indo embora, já era meia noite e um pouquinho. Descendo a gente passou por ele, eu olhei pro meu amigo e perguntei – é ele?”.

Com a confirmação do amigo, Daniel foi até Ncuti e pediu para registrar o momento.

“Eu perguntei pra ele, em inglês, se era ele mesmo. Ele riu, e disse que sim. Perguntei se poderia tirar uma foto ou se era muito chato. E ele disse que não, que tudo bem, não teria problema”.

Os amigos de Daniel também aproveitaram o momento pra tirar fotos com o ator. O acreano aproveitou ainda para conversar um pouco com o astro. “Eu comentei – ah tava te assistindo ontem, aí agradeci, disse que era ator também, e que ele era uma inspiração. Ele agradeceu, foi muito fofo”, completou.