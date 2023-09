Atração da última noite da Expoacre Juruá, Léo Magalhães manda recado aos acreanos; VEJA

O cantor Léo Magalhães, que faz o show de encerramento da Expoacre Juruá 2023, neste domingo (3), mandou um recado para os acreanos ao chegar em Cruzeiro do Sul, cidade sede do evento, no interior do Acre.

SAIBA MAIS: Última noite da Expoacre Juruá tem corrida, motocross e show do Léo Magalhães

O radialista e influenciador digital Patrick Tavares encontrou com o cantor no Aeroporto de Cruzeiro do Sul e gravou um vídeo com o artista. “Hoje não é dia da mentira, é dia da verdade! Léo Magalhães já está em Cruzeiro do Sul”, disse o influenciador em referência à música “Primeiro de abril”, um dos sucessos do cantor.

“Oi, meu povo de Cruzeiro do Sul. Cheguei! Daqui a pouco tem Léo Magalhães para vocês!”, disse o cantor.

VEJA O VÍDEO: