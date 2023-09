Auzemir Martins e Ismael Machado são os entrevistados do Podcast/Esporte nesta quarta

Nesta quarta-feira, 20 de setembro, a partir das 16 horas, os ouvintes e entusiastas do esporte em Rio Branco terão a oportunidade de ouvir diretamente dois importantes nomes da cena esportiva local no Podcast/Esporte ContilNet. Os convidados especiais deste episódio serão o desportista Auzemir Martins e o vereador Ismael Machado, representante do PSDB, que trarão informações valiosas sobre a Supercopa de Futsal e os futuros projetos esportivos para o município.

A Supercopa de Futsal, que recentemente agitou a comunidade esportiva da capital acreana, será o ponto de partida para a conversa. A competição contou com a participação de impressionantes 40 equipes, demonstrando o vigor e a paixão dos atletas e torcedores pelo futsal em Rio Branco. Auzemir Martins, com vasta experiência no cenário esportivo, certamente trará uma visão única sobre o desempenho das equipes e os destaques da competição.

Além disso, a discussão se estenderá para os futuros projetos esportivos que estão sendo planejados para o município de Rio Branco. Com o vereador Ismael Machado trazendo seu conhecimento e visão política para a conversa, os ouvintes terão a chance de entender as perspectivas e os planos para o desenvolvimento do esporte na região.

Para não perder esta oportunidade de ouvir opiniões fundamentadas sobre o presente e o futuro do esporte em Rio Branco, basta sintonizar no Podcast/Esporte ContilNet. A transmissão ao vivo estará disponível no site www.contilnet.com.br.