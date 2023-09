Avião fez pouso de emergência após passageiro sujar toda aeronave com diarreia brava

Um voo da Delta de Atlanta, nos EUA, para Barcelona, na Espanha, foi forçado a dar meia-volta e fazer um pouso de emergência depois que um passageiro “teve diarreia por todo o avião”.

A aeronave Airbus A350 estava há duas horas em um voo transatlântico da Geórgia para a Espanha na sexta-feira, quando o piloto pediu para voltar por causa do fiasco fecal.

“Este é um problema de risco biológico”, disse o piloto ao controle de tráfego aéreo gravado em LiveATC.com e compartilhado no X.

“Tivemos um passageiro que teve diarreia durante todo o avião, então eles querem que voltemos para Atlanta.”

A identidade do passageiro permanece um mistério, mas os passageiros e tripulantes foram transferidos e o voo DL194 finalmente chegou a Barcelona às 17h10 do dia seguinte — oito horas depois do previsto, segundo o Flightradar24 .

Não se sabe se o passageiro que teve o problema de diarreia estava a bordo do avião quando este pousou em Espanha.

Uma suposta faixa de voo da Autoridade Federal de Aviação foi postada no Reddit, o que parecia confirmar que a situação envolvia “risco biológico” em todo o avião.

As equipes de limpeza conseguiram limpar a aeronave assim que ela pousou em Atlanta, pois os registros de voo mostram que ela foi usada para outro voo.

Funcionários da Delta confirmaram que havia um “problema médico” no avião e ele teve que ser redirecionado para Atlanta para limpeza, de acordo com o Insider .

A empresa, no entanto, não detalhou o motivo médico.

“Nossas equipes trabalharam da maneira mais rápida e segura possível para limpar completamente o avião e levar nossos clientes ao destino final”, disse um porta-voz da Delta. “Pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes pelo atraso e inconvenientes em seus planos de viagem.”