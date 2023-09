Banda Cintura de Mola é a grande atração do Festival da Carnaubeira; veja programação

Em Sena Madureira, a Prefeitura de Sena Madureira através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania está promovendo um emocionante final de semana repleto de eventos culturais. O destaque vai para o Festival da Carnaubeira, realizado na tradicional Praia do Amarilho, e o aguardado Sena Fest, que acontece na Praça 25 de Setembro.

Neste emocionante encontro cultural, nos dias 8 ,9 e 10 de setembro, os palcos estarão vibrantes com uma variedade de talentos locais e regionais. A banda Cintura de Mola é a grande atração nacional do festival, junto com outros artistas incríveis como Os Cobras Dance, a banda de forró Zoukear, Edu Casseb, Alan Pop, Skema 3, entre outros.

O Secretário de Assistência Social e Cidadania, Daniel Herculano, expressou sua empolgação com o evento que não apenas proporciona entretenimento, mas também impulsiona o turismo e a cultura na cidade. Ele destacou que eventos como este são fundamentais para promover a identidade local e fortalecer os laços comunitários.

À noite, no dia 9, a partir das 22h, o palco principal na Avenida Avelino Chaves, em frente à Praça 25 de Setembro, abrigará o Sena Fest, a festa da Carnaubeira. Além de muita música e animação, o evento também incluirá a pré-seletiva da ‘Garota Verão’, onde 20 talentosas meninas competirão por 8 vagas na final que ocorrerá no domingo.

No palco, artistas como Alan Pop, o grupo Skema 3 e o DJ Natalino comandarão a diversão noturna na cidade, garantindo que o público tenha uma experiência inesquecível. Sena Madureira está pronta para brilhar e celebrar sua rica herança cultural neste fim de semana cheio de energia e talento.

Festival da Carnaubeira: Praia do Amarilho

Sexta feira (8): Banda locais

Sábado (9): Alan Pop, Skema 3 e Edu Casseb

Domingo (10): Cintura de Mola, Os Cobras Dance e Tardelly Gomes

Sena Fest: Praça 25 de Setembro às 22h

Sábado (9): Alan Pop, Skema 3 e Dj Natalino. Desfile da seleção Garota Verão