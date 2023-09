Bêbado, filho estupra mãe de 75 anos em São Paulo

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após agredir e estuprar a própria mãe de 75 anos. O caso aconteceu na manhã de domingo (04), de setembro no bairro Vila Seixas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Conforme a mãe do rapaz em breve entrevista ao Jornal Correio do Interior, ele não mora com ela, e chegou em casa bêbado, ligou o aparelho de TV e aumentou o som. Na sequência, ele foi até a cozinha e cometeu o ataque a ela.

A idosa disse que seu filhou tirou sua roupa com violência e agressões físicas. Além das agressões físicas, também houve agressão verbal, com ameaças enquanto ele cometida o estupro.

Após todo o ato, ele fugiu. Assustada, ela ligou para Polícia Militar, que foi rapidamente ao imóvel, mas não conseguiu encontrar o homem.

Os policiais, sobretudo, orientaram a idosa a ligar novamente para a Polícia Militar, caso o filho voltasse ao imóvel. O homem audacioso voltou a casa de sua mãe e assim ela ligou para Polícia, que assim conseguiu prendê-lo em flagrante.

Levado para delegacia, o homem negou toda que estuprou a própria mãe. Porém, foi apresentado no registro da ocorrência, evidências que puderam comprovar em primeiro momento o abuso. Além disso, testemunhos, convenceram que o delito foi cometido. O delegado do caso então decretou a prisão em flagrante por crimes de injúria e estupro/violência doméstica.