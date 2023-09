Bebê e cachorro morrem após serem deixados em carro por 6 horas

Uma norte-americana foi presa após deixar um bebê de 11 meses e um cachorro — que infelizmente morreram — dentro do carro por cerca de 6 horas. Em uma publicação do Facebook, a polícia local afirmou que a cuidadora Kristen Danielle Graham foi presa na terça-feira (12/9). O caso aconteceu nos Estados Unidos.

O porta-voz Ron Montgomery confirmou ao portal Today que a criança era uma menina chamada Myrical. Segundo ele, tudo aconteceu quando a polícia foi acionada por um hospital, em Virgínia, após um idoso entrar no pronto-socorro e relatar a morte de uma criança em um carro.

Ao chegar ao local, a equipe viu um saco de lixo preto no carro com a criança dentro. A polícia prendeu Kristen Danielle Graham, de 40 anos, pelas acusações de negligência infantil e crueldade animal.

Como aconteceu

Ron explicou que, por volta da 1h da manhã do dia 12 de setembro, Kristen recebeu um telefonema de uma amiga que pediu a ela que levasse cigarros em uma residência, onde a amiga cuidava de um homem idoso. A criança foi colocada no veículo junto com um cachorro para ir ao local.

Após realizar a compra, a mulher voltou para sua casa por volta das 8 horas com as vítimas. “Assim que chegou, ela abriu as janelas do carro, desligou o veículo, deixou o cachorro e a criança no carro”, disse o xerife.

Por volta das 14 horas, o zelador foi acordado por um telefone e, ao sair, viu que a bebê havia morrido. Ele avisou as autoridades.