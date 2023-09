Belo é condenado a pagar R$ 515 mil a empresa por faltar show

Belo e a Digital Prime, que representa os interesses do cantor, foram condenados a pagar R$ 515 mil à Vidotti Eventos por não comparecer a um show. A empresa teria contratado o artista para um show em Campinas (SP), no dia 11 de março, mas, pouco mais de uma hora antes da abertura dos portões, a companhia teria sido informada que ele não iria comparecer.

A informação foi revelado pelo colunista Rodrigo Gentili, do UOL. No processo, movido na Justiça de São Paulo, a empresa alegou que a atitude de Belo seria “um desrespeito sem cabimento”.

Defesa de Belo e da Digital Prime

Na Justiça, a defesa do cantor e da empresa em questão afirmou que a Vidotti teria descumprido termos do contrato, como alterar o local do show, no dia anterior, sem qualquer aviso prévio. O motivo alegado teria sido a falta dos alvarás para a relação do evento no endereço definido anteriormente.

Na sequência, a Digital Prime informou que o novo local não teria estrutura adequada para a apresentação e que não devolveu o dinheiro porque a contratante descumpriu os termos acordados.

Em sua decisão, o juiz Gilberto Franseschini afirmou que a argumentação foi feita fora do prazo legal e que não havia qualquer impedimento para a realização do show no novo local.

“Inegável que inexecução do contrato gerou sentimento de nervosismo, frustração, tristeza, constrangimento e humilhação à empresa autora [do processo], com potencial para abalar o psicológico, sobretudo por atuar no ramo do entretenimento e ver comprometido seu bom nome em razão do ocorrido”, afirmou.

A indenização estabelecida diz respeito à restituição do cachê pago antecipadamente e indenização por danos morais e materiais. Ainda cabe recurso por parte de Belo e da Digital