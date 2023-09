Bia Miranda, neta de Gretchen, expõe novas brigas com a mãe, Jenny Miranda; vídeos

Os posts de Bia vieram depois de declarações de Jenny no reality A Fazenda, ao falar da relação com a filha neste domingo (24), dizendo que irá procurar a filha ao sair do programa.

“Eu vou atrás dela. Quero conversar com ela, eu e ela. De porta fechada, mais ninguém, abraçar ela. E se ela não quiser ficar perto de mim por causa de mídia, do que aconteceu, do que ela falou, com medo do que o povo vai falar, tem muita gente que é a favor. Quem é a favor da família é a favor da nossa reconciliação, mas ela não vê isso. As pessoas que estão do lado dela ficam envenenando ela”, disse Jenny, que chegou a negar que todas as acusações de Bia são mentirosas. “Não tem o que perdoar, é tudo mentira.”

“Ela vai ter que me ouvir, vai ter que me ver. Eu sou mãe dela. Ela tem que me respeitar. Eu vou estar de braços abertos para ela. Eu preciso conversar com ela. Eu tenho mágoa de nada. Foi o jogo dela e ponto. Já sofri o suficiente. A minha vida toda foi pra ela. Eu vivi pra ela. Nós duas sabemos disso e por isso ela não foi na delegacia. As pessoas hoje estão me vendo como sou, meu jeito, minha história. Antes da minha filha eu já existia, ela entrou aqui dentro mas eu já existia”, ainda disse Jenny no reality.

Brigas de longa data

Os conflitos entre Jenny e Bia já acontecem há tempos. Em abril, Jenny chorou em vídeos publicados em seus Stories do Instagram ao falar da filha, de quem é distante. Jenny começou falando sobre os ataques que tem recebido de internautas, que debocham do fato de ela não ter sido convidada pra a festa de aniversário de Bia, que completou 19 anos na época.

Bia, porém, comemorou a data com uma festança no melhor estilo ostentação, acompanhada do namorado, o cantor e DJ Buarque, com quem trocou beijos. Jenny, porém, disse que não foi convidada pela filha para ir à festa.

“As pessoas vêm debochar: ‘ai, sua ex-filha te convidou?’. Vocês não têm coração? Acham que sou de ferro? Pessoas mal-amadas que vêm destilar veneno em posts que nada tem a ver com a Bia. Vocês acham que não sofro a distância da minha filha?!”, começou Jenny.

“Ela escolheu assim e assim que ela quer. Então, assim será. Vocês acham legal pessoas que ficam me mandando o que de ruim acontece com ela? Vocês acham legal eu não poder fazer nada? Desde o momento em que ela falou q ela ‘não tem mais mãe’, eu não posso fazer nada”, completou.

“Ela mesma falou que, se eu fosse atrás dela, seria por causa de dinheiro. Mas eu nunca precisei disso. Já tentei uma vez falar com ela, mas ela me ignorou, então lavei as mãos e ela que viva a vida dela. Eu fico triste de ver essas coisas e não poder fazer nada”, ainda desabafou Jenny.

“Inclusive, já que vocês aproveitaram ocasião o aniversário dela é hoje, dia 19 de abril, então eu vou aproveitar para mandar um recado para ela, já que eu estou bloqueada. Então, minha filha, Anna Beatryz, eu te dei minha vida. Eu fiz tudo que eu pude por você minha vida inteira, eu deixei de viver pra viver pra você. Infelizmente, hoje você não enxerga isso. Mesmo assim, eu venho aqui te desejar feliz aniversário, que papai do céu te abençoe e te proteja muito. E eu sempre vou estar aqui. Sempre vou estar aqui, eu sempre vou estar aqui de braços abertos para te receber, se um dia você precisar, tá? Já tentei atrás de você, você já sabe disso e você não quis”, completou a influencer.

“Então, só não perde sua essência, que você está perdendo sua essência, você está perdendo o seu brilho. Você está passando o teu brilho para outra pessoa. Sabe essa correntinha aqui? Significa o valor que a gente tem que dar para nós, mulheres, cada um tem que dar o seu valor para si. Então, independente de homem, de família, a gente tem o nosso valor e a gente tem que se valorizar. Não perde sua essência, não perde seu coração. Você sempre foi uma menina tão educada, volta a ser o que você era que você vai ver que teu brilho nunca vai apagar. E lembrando que um filho pode esquecer de uma mãe, mas uma mãe nunca esquece um filho.”

Jenny finalizou falando que até seu psicológico tem sido abalado por não ter mais contato com a filha, e como isso se intensificou com a chegada do aniversário de Bia. “Não tem como esquecer, não, tem como não sofrer. Vocês não sabem o que eu sofro, vocês não sabem que eu tenho crise de ansiedade por conta disso, vocês não sabem o tanto que eu já chorei a semana pelo aniversário dela, que eu queria tanto dar um abraço. Eu estou vendo só ela se acabando, cada dia mais magra e eu não posso fazer nada.”

Em janeiro, ao ser questionada se ela gostaria de selar a paz com a mãe, Gretchen, e a filha, Bia Miranda, para compartilhar seu casamento com elas, Jenny nega. “Essas pessoas não existem para mim. Quem eu gostaria que estivesse presente neste momento especial comigo era só o Enrico e não deu para trazer ele, porque não deu tempo de tirar o visto dele. Mas o meu filho vai estar no casamento de março. Ele vai ser o pajem e levar minhas alianças”, justifica ela, referindo-se ao filho caçula, de 4 aninhos, fruto do seu casamento com o jogador Artur Jesus.

A briga familiar, porém, já vinha desde o ano passado envolvendo Gretchen, e o irmão de Jenny, Thammy Miranda. Tudo começou, quando Bia teve um affair com o ex-jogador Adriano e o romance acabou vazando na web — a jovem acusou a mãe de vazar e história e a bloqueou de suas redes.

Gretchen não gostou nada de saber da história e cortou relações com Jenny. Já Thammy quer proibir a influencer de usar o sobrenome da família.

A influencer foi adotada por Grecthen aos 17 anos. “Enrico tem 4 anos, a Bia 18. Então, ele tem essa referência [de avó], estou muito preocupada com o psicológico dele. O meu também está bem abalado, mas sou adulta. E também estou preocupada com a minha filha, independentemente do que aconteceu”, disse.

Na época, Bia estava pré-confinada para entrar no reality show A Fazenda e Jenny estava preocupada com a reação dela quando saísse e ficasse sabendo de toda briga familiar. “Tudo o que aconteceu mexeu com a estrutura da minha família, meus filhos, Bia e Enrico. Mexeu com eles, mexeu comigo. Independentemente de qualquer coisa, mexeu com a honra da minha família. eu estou muito preocupada com quando a Bia sair [de A Fazenda]. Ela é uma criança, tem 18 anos. Peço que tenham empatia. Ela não está sabendo de nada porque está confinada. Ela ainda pensa que tem uma avó, uma família e que só está brigada com a mãe”, declarou .