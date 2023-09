Bocalom empossará novos servidores de processo seletivo da Saúde

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, vai empossar, nesta quinta-feira (14), novos servidores classificados na segunda chamada do Processo Seletivo Simplificado da Saúde. O evento será realizado no auditório da Universidade Estácio Unimeta (2º andar), na Estrada Alberto Torres, no bairro da Paz.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), empossou 152 aprovados do Processo Seletivo Simplificado para atuar na Atenção Básica de Saúde do todo o município, em julho de 2023.

Servidores de nível técnico e superior foram contratados em regime de emergência. A ação de emergência foi tomada devido às enchentes dos igarapés e Rio Acre, considerando o Decreto Estadual nº 11.207, de 24 de março de 2023, que dispõe sobre o reconhecimento de situação de emergência em Rio Branco.