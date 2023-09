Bocalom lança obra do primeiro viaduto de Rio Branco nesta sexta-feira; veja o projeto

O primeiro viaduto da história de Rio Branco deixará de ser projeto e sairá do papel a partir desta sexta-feira (29), quando o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), assinará o pacote de obras com as ordens de serviço. O lançamento será nesta manhã no local de início da obra, no Jardim Primavera.

O viaduto será construído a partir do número 660 da rua principal do Jardim Primavera até a rua Fátima Maia, que é o principal ponto de bloqueio no trânsito nas horas de maior trafegabilidade no local, quando as principais faculdades instaladas na região abrem ou encerram suas aulas, principalmente no período noturno.

Precisamente, o viaduto ligara as ruas Recanto Verde à Estrada Adalberto Torres, numa extensão de 188 metros com obras que vão impactar 536 metros do entorno, com outros serviços.

A obra está orçada em 15 milhões e os recursos são do próprio município, garantiu o prefeito Tião Bocalom. A conclusão é prevista para os primeiros meses do ano que vem.