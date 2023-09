Bodas de ouro: moradores de Sena Madureira comemoram 50 anos de casados

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021 o Acre teve uma média de 18,3% de divórcios, superando a média Nacional que foi de 16,8%. Na contramão dessa estatística, está o casal Claudir Domingos da Silva, 79 anos de idade e Maria do Carmo Costa da Silva, 67 anos de idade. Nesse mês de setembro, eles comemoraram 50 anos de casados.

Claudir e dona Maria se conheceram na zona rural de Sena Madureira (Rio Purus), em um tempo em que namorar não era uma tarefa fácil devido à rigidez dos pais. “Naquela época, não tinha o contato físico nos primeiros meses. A gente namorava através de cartas. O respeito antigamente era muito grande”, comentou seu Claudir.

Com o passar do tempo, o namoro por correspondência foi se firmando e resultou no casamento que vem resistindo aos anos e as dificuldades impostas em uma relação a dois. “Acredito que um dos segredos para dar certo é a paciência, a conversa e principalmente as bênçãos de Deus porque sem Deus não somos nada. Enfrentamos muitas batalhas, mas continuamos no mesmo propósito”, acrescentou.

Fruto dessa relação, Claudir e dona Maria tiveram oito filhos, sendo cinco homens e três mulheres. O mais novo deles tem 36 anos de idade. “Graças a Deus todos estão criados, tem suas vidas e isso nos alegra muito, é uma grande vitória para todos nós. Lutamos muito, mas nunca faltou o que comer para eles. Eu cortava seringa durante o dia e a noite saía para caçar e pescar. Naquele tempo não tinha o Bolsa Família, então, as coisas eram mais difíceis. A gente passa de 2 a 3 anos sem vir à cidade”, destacou.

Por fim, seu Claudir disse que se sente feliz ao lado da sua amada. “Agradeço muito a Deus pela vida da minha companheira. Completamos esses 50 anos de casados com muita felicidade. Pedi que Deus preparasse uma esposa para mim e hoje celebramos essa data tão especial em nossas vidas”, completou.

Atualmente seu Claudir e dona Maria residem no bairro São Francisco, Segundo Distrito de Sena Madureira.