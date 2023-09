Cerca de 128 presentes recebidos de delegações estrangeiras durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) deveriam estar no acervo público, de acordo com o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) ao qual o Metrópoles teve acesso. Ainda segundo o órgão, 17 desses itens são de “elevado valor comercial”.

Cerca de 128 presentes recebidos de delegações estrangeiras durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) deveriam estar no acervo público, de acordo com o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) ao qual o Metrópoles teve acesso. Ainda segundo o órgão, 17 desses itens são de “elevado valor comercial”. De acordo com a Corte de Contas, por causa desse alto valor, tais itens “também deveriam ser incorporados ao patrimônio da União”. “Além disso, não foram identificadas quaisquer fundamentações aptas a justificar a distribuição dos itens entre os acervos público (patrimônio da União) e documental privado do ex-presidente. Também foi constatado que há presentes recebidos pelo ex-presidente que não foram registrados. Essas constatações são decorrentes de deficiências existentes no processo de trabalho correlato ao recebimento e à incorporação desses bens”, diz o documento. Também há 111 presentes que não se encaixam no perfil de “itens personalíssimos”, segundo o TCU. Ou seja, não poderiam ficar com Bolsonaro ou familiares. Fabio Wajngarten, um dos advogados de Bolsonaro, informou, por meio do X (antigo Twitter), que o ex-presidente “nunca teve qualquer ingerência na classificação de presentes” e que essa tarefa era de responsabilidade do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH).