Bope prende dupla com tijolo de maconha na capital

Na tarde desta sexta-feira (29), a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de suas unidades especializadas, a Companhia de Polícia de Choque (CHOQUE) e a Companhia de Operações Especiais (COE), realizou uma prisão em flagrante que resultou na apreensão de uma considerável quantidade de maconha na capital acreana, Rio Branco.

A ação policial foi desencadeada após a recepção de uma denúncia via 190, que informava sobre a presença de duas pessoas em atitude suspeita na rua Dourado, no conjunto Tangará, localizado na região do bairro Isaura Parente. De acordo com a denúncia, a dupla estava parada em cima de uma motocicleta de cor preta, próxima a uma praça naquela localidade.

Os policiais decidiram realizar a abordagem aos indivíduos. Durante a busca pessoal, foram encontrados em posse da dupla uma substância entorpecente que aparentava ser maconha. O total apreendido foi de impressionantes 1 quilo e 93 gramas da droga.

O indivíduo maior de idade, identificado como Alessandro Costa de Melo, de 22 anos, foi preso em flagrante, enquanto o menor envolvido foi apreendido. Após a prisão, outra guarnição do BOPE, desta vez a Companhia de Operações Especiais (COE), deu apoio à ação policial.

Tanto os detidos quanto a substância entorpecente apreendida e a motocicleta utilizada pela dupla, que não constava como produto de furto, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) da cidade.

Os dois envolvidos na operação encontram-se agora à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais que determinarão as medidas cabíveis diante do flagrante delito.