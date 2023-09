Brasileiro narcoterrorista que agia na fronteira é preso na Bolívia e entregue ao Brasil

Um narcoterrorista com oito mandados de prisão em aberto foi preso em ação conjunta da Polícia Civil do Acre com o Ministério da Justiça da Bolívia, no interior do Acre na tarde desta quinta-feira (7). A informação foi divulgada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), órgão do Governo do Acre, ao se referir a uma ação conjunta entre a Polícia Civil acreana e o Ministério da Justiça da Bolívia.

O preso foi identificado pelas iniciais M. A. S. P, de 31 anos, tido como um dos narcotraficantes mais perigosos do Estado do Acre. O preso é brasileiro e está sendo encaminhado para o sistema prisional do Acre, na capital Rio Branco.

De acordo com a polícia, o criminoso já vinha sendo monitorado há bastante tempo pela polícia boliviana e pela Polícia Civil do Acre. Ele foi preso no país vizinho e entregue nesta quinta-feira pelo Ministro da Justiça da Bolívia, Eduardo Del Castillo, aos policiais do Acre, que farão a escolta do preso no Brasil.

O criminoso é investigado nos dois países pelo crime de tráfico de drogas e pelo furto e roubo de dezenas de veículos. Ele vinha sendo monitorado pelas forças policiais, e tido como um dos maiores traficantes de drogas da região, inclusive com a utilização de aviões para realizar o transporte de drogas entre Brasil e Bolívia, além de ser apontado como o principal responsável por furtos de veículos do Acre. atravessados para a Bolívia através das fronteiras no Alto Acre e a região do Abunã.

A prisão do narcotraficante foi em decorrência de investigações iniciadas por agentes da delegacia de Plácido de Castro no Acre. Com base nas investigações foram expedidos 8 mandados de prisão em desfavor dele, o qual pode ser condenado a mais de duzentos de reclusão.

Agora que se encontra preso, o homem será encaminhado ao presídio de Rio Branco, onde deverá ficar à disposição da Justiça.