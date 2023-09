Bruna Biancardi quebra silêncio sobre vídeo de Neymar: “Decepcionada”

Bruna Biancardi quebrou o silêncio sobre o vídeo em que Neymar Jr. aparece ao lado de duas mulheres em uma balada em Barcelona. Nesta terça-feira (24/9), a influenciadora usou as redes sociais para dizer que está ciente do episódio, mas irá priorizar a gestação de Mavie, fruto do relacionamento dela com o jogador.

“Estou ciente com o ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Biancardi.

Entenda

Nessa segunda-feira (19/9), o jornalista Leo Dias revelou vídeo em que Neymar curte uma balada na Espanha, na última quarta-feira (13/9), ao lado de duas mulheres.

De acordo com Leo Dias, o jogador esteve em uma boate chamada Sala Apolo, em Barcelona, na Espanha. Ele viajou para a Europa após o jogo contra o Peru, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e viajou para a cidade espanhola. Nas imagens, o atleta aparece muito próximo a duas mulheres, em momentos distintos.

Ainda segundo o colunista, o atacante estaria muito próximo das moças e teria se comportado de maneira bem íntima, falando ao pé do ouvido, dando abraços e aparecendo com o rosto colado com elas. Ibai Llanos, influencer e streamer espanhol, compartilhou vídeos com Neymar, o atleta estava com a mesma roupa em que aparece no vídeo obtido por Leo Dias.