Bruno Mars dança entre anônimos pelas ruas de SP para agradecer ao Brasil: ‘Seu Bruninho’

Levantando a multidão presente ao autódromo de Interlagos ao som de hits como “Marry You”, “When I Was Your Man” e “Locked Out of Heaven”, Bruno mostrou que valeu cada centavo do investimento feito para trazê-lo ao Brasil. Ele cantou, dançou e brincou com frases em português, como a popular “oi, sumida” e também com o apelido, que agora é praticamente o nome oficial dele no Brasil: Bruninho!

It’s been 6 long years but i finally “Come to Brasil” Thank you São Paulo for two incredible nights. I LOVE YOU! Sincerely, Your Bruninho 🇧🇷 ♥️ pic.twitter.com/5UOtqlJn5g — Bruno Mars (@BrunoMars) September 11, 2023