Camerite: sistema de rede de câmeras de vigilância chega ao Acre

Uma franquia de Joinville (SC) que criou uma rede de câmeras interligadas para a segurança de bairros, condomínios e até cidades chegou ao Acre. A Camerite, sistema que funciona por assinatura dos moradores e do comércio desembarcou em terras acreanas há menos de três meses mas já disse a que veio. Já são quase 50 pontos de monitoramento.

Câmeras de monitoramento sempre foram um item essencial para Jorge Gomes, morador do Bairro Quinze, região do segundo distrito de Rio Branco. Quando descobriu que poderia se tornar assinante de um sistema de proteção no bairro, junto com outros moradores, assinou o serviço.

“Sempre tive uma preocupação no tocante da segurança e quando fiquei sabendo que em Rio Branco existia um produto de qualidade como a Camerite não deu outra, assinei com outros vizinhos e com certeza estamos mais seguros”, disse o cliente.

Diferente de uma câmera instalada individualmente na frente de um prédio ou comércio, o que a Camerite oferece é uma malha de câmeras. O cliente paga uma assinatura mensal e pode ter acesso as demais câmeras da região. Ou seja, é uma ação conjunta pela segurança.

Além desse serviço, em que moradores e comerciantes podem ver imagens de todos os equipamentos, a rede oferece, também, câmeras especiais, que possuem um sistema de identificação de placas de veículos e reconhecimento facial com uso de inteligência artificial.

A Camerite tem como carro chefe a Vizinhança Colaborativa onde vizinhos compartilham as imagens de um único sistema de câmeras de monitoramento, agindo de forma preventiva e tornando sua rua mais segura.

Como funciona a Vizinhança Colaborativa?

Um morador será responsável por disponibilizar o sinal de internet da sua residência. Será instalado uma câmera para você e posicionamos de modo que privilegie monitore duas ou mais casas da rua através de acesso compartilhado.

Através de uma mensalidade, serão distribuídos login e senha para que você e seus vizinhos tenham acesso às imagens ao vivo 24 horas 7 dias da semana de maneira fácil.

Você e seus vizinhos poderão acessar e ver através de suas câmeras de segurança o que está acontecendo na rua em tempo real, de forma fácil e rápida, a qualquer hora e de qualquer lugar, cooperando para a maior proteção de suas famílias e propriedades.

Para mais informações e contratação entrar em contato pelo telefone: (68) 99954-7275.