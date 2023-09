Campeão da Expoacre 2023 é um dos competidores do rodeio da ExpoSena

Francisco Elias, de Feijó, grande campeão do rodeio da Expoacre 2023, está entre os 25 peões que disputam uma vaga na semifinal no rodeio da ExpoSena neste sábado (23).

O peão venceu mais de 50 competidores na Expoacre, em Rio Branco, e já compete em rodeios há cerca de sete anos. Em conversa com o ContilNet ele falou um pouco sobre a expectativa para a competição em Sena Madureira.

“A expectativa está boa, estou um pouco atrás, mas para Deus nada é impossível. Hoje monto em um boi muito bom, já montei nele e tive uma nota boa, se Deus quiser hoje vou parar também”, revelou.

Elias explicou as circunstâncias que levam o peão a garantir uma boa nota. “É preciso um bom desempenho do touro é um bom desempenho meu. 50% do touro e 50% meu, uma boa performance dos dois”, conta.