Campeonato Master 40 vai ter 18 times e começa no dia 23

O Campeonato Masters 40, torneio organizado pelo departamento de Esportes da secretaria de Educação, vai ter 18 equipes na disputa na temporada 2023 e começará com partidas nos campos do Vidal e do Bacu.

“Fechamos todos os detalhes da competição. Esse é um evento de muita tradição e reúne os ex-jogadores do nosso futebol”, comentou o coordenador Marcelo Fontenele.

9 mil de premiação

De acordo com Marcelo Fontenele, vão ser distribuídos R$ 9 mil de premiação.

“O campeão vai receber cinco mil, o vice dois mil e quinhentos e o terceiro mil e quinhentos. Teremos uma competição bem disputada”, avaliou o coordenador.

Clube Diponta fora

O Clube Diponta, atual campeão do torneio, não vai disputar o torneio.