Candidato a conselheiro tutelar no Acre chama mulheres de “macacas e seringueiras”

Um print de uma conversa em um grupo de WhatsApp mostra uma mensagem do candidato a conselheiro tutelar no município de Porto Walter, Uelesson Silva, no qual chama as mulheres do município de macacas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais.

Na mensagem, Uelesson, em tom pejorativo, fala sobre as mulheres da cidade. “Passou aqui da boca do sangrador do lago da Maitá tu ver mulher bonita, essas daqui são umas macacas, acalhadas, seringueiras, etc”, disse.

A vereadora de Porto Walter, Cleide Silva, presidente do Conselho Municipal da Mulher, teve acesso ao print da conversa e relatou que foi procurada por várias mulheres, que se diziam indignadas com o caso.

“Esse cidadão tem uma mãe e uma namorada aqui de Porto Walter e ele diz que todas as mulheres daqui são macacas. E se ele não respeita as mulheres daqui, como Conselheiro Tutelar respeitará as crianças?”, questiona a parlamentar.

Ao todo, quinze candidatos disputam as cinco vagas de Conselheiro Tutelar no município de Porto Walter.