Cantora cai na multidão e distribuí ‘dose’ de uísque em show no Festival da Farinha; vídeo

Cerca de 25 mil pessoas marcaram presença na terceira noite do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul. O evento, já tradicional na região, ganhou um brilho especial com a aguardada volta da talentosa acreana Vitória Freitas aos palcos cruzeirenses após quatro anos de ausência.

A expectativa estava perceptível à medida que a noite se desenrolava, e os fãs ansiosos aguardavam pelo show da cantora. Vitória Freitas não desapontou, agitando o público com seus hits cativantes e um repertório repleto de sucessos.

Entretanto, um dos momentos mais memoráveis da noite foi quando a artista, no auge de sua performance, decidiu surpreender seus admiradores. Em um gesto inesperado e empolgante, Vitória Freitas se aventurou no meio da multidão, distribuindo doses de uísque para o público, que reagiu com entusiasmo e gratidão.

O Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul definitivamente ficará na memória como uma noite em que a música e a proximidade entre artista e público se fundiram de maneira única. Vitória Freitas provou mais uma vez por que é uma das estrelas mais brilhantes da cena musical acreana.