Carro sofre pane elétrica e é destruído pelo fogo na AC-40

Um veículo Polo foi consumido pelas chamas na noite desta quarta-feira (13) em um incidente ocorrido em frente a loja Gazin, localizada na AC-40, no segundo distrito de Rio Branco (AC).

Segundo a proprietária, momentos antes do incêndio, ela sentiu um forte cheiro de queimado dentro do veículo, o que a deixou preocupada. A princípio, ela associou o odor a alguma possível falha elétrica e tentou desligar o carro. No entanto, foi nesse momento que ela percebeu que havia ocorrido uma pane elétrica na direção do veículo.

A dona do veículo revelou que havia adquirido o veículo Polo há apenas dois meses. Imagens enviadas ao ContilNet mostram a magnitude das chamas.

A equipe do Corpo de Bombeiros (CBMAC) foi acionada, no entanto, as chamas já consumiram o veículo por inteiro. Não houve relatos de feridos no incidente.