Casa de Farinha do Zeca faz sucesso no Festival de Cruzeiro do Sul

Há 30 anos trabalhando na produção de farinha de mandioca, José Oliveira, está presente no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul, com toda a estrutura utilizada para a produção da farinha e tem atraído a atenção do público que passa no local durante as noites de evento.

A casa de Farinha do Zeca produz 25 sacas do produto por dia, e atualmente emprega 16 pessoas, o que a tornou uma fonte de renda para as famílias de seus funcionários.

“Hoje o impacto do nosso negócio na vida das pessoas é muito grande, as vezes até ficamos até surpresos com o fato de que a pessoa vai dormir bem, sem se preocupar com o amanhã, sabendo que tem emprego. Antes o produtor pagava para trabalhar, agora está ganhando para trabalhar”, revela.

Com a mecanização, o negócio se tornou a primeira agroindústria de farinha de mandioca automatizada do Juruá. José conta que agora o processo de produção se tornou mais econômico, sem perder a qualidade. “Esse processo de mecanização só trouxe melhorias para a vida do produtor. Nós produzimos mais, com maior economia de mão de obra”, ressalta.

A farinha produzida na agroindústria é vendida inteira para fora do Acre. Segundo José, os estados que mais compram seu produto são Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus.