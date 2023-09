Casa de Farinha mostra todo o processo de fabricação na Expoacre Juruá

A Expo Juruá 2023, um dos eventos mais aguardados no calendário cultural do Acre, está celebrando não apenas a diversidade e riqueza da região, mas também destacando os elementos que compõem o rico patrimônio gastronômico do estado. Um dos principais astros desse espetáculo é a Farinha de Cruzeiro do Sul, um símbolo da cultura gastronômica acreana que conquistou reconhecimento internacional.

Conhecida por sua qualidade única, a Farinha de Cruzeiro do Sul se tornou não apenas um alimento essencial na culinária local, mas também um produto que representa a tradição e a autenticidade da região. Exportada para diversos municípios dentro do estado e até mesmo para além das fronteiras do Acre, a farinha é um verdadeiro embaixador da cultura local.

Na Expo Juruá 2023, um dos espaços mais atrativos é aquele dedicado à Farinha de Cruzeiro do Sul. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo de fabricação da farinha, desde o início até a versão final, pronta para ser embalada e consumida.

“Primeiro a gente seca a massa de mandioca, queima, depois peneira e seca depois na máquina”, explica entusiasticamente um dos expositores e cooperados da Farinha de Cruzeiro do Sul. É um processo que demanda paciência e habilidade, passado de geração em geração, e que resulta na qualidade inigualável da farinha.

Além de mostrar o processo produtivo, a Cooperativa responsável pela Farinha de Cruzeiro do Sul também expõe o produto final, devidamente embalado e pronto para ser enviado para diversos municípios, estados e até países.