Casal em situação de rua fica ferido a golpes de faca após briga em Rio Branco

O casal em situação de rua Antônia Araújo Cabral e Alefy da Silva Freitas, 29 anos, brigaram entre si e foram feridos a golpes de faca, no final da noite desta quinta-feira (28), na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal estava em via pública quando se desentenderam e começaram a discutir. Com ânimos exaltados, Alefy tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu de forma superficial as costas de Antônia. A mulher, para não morrer, acabou entrando em luta corporal com o homem é tomou a faca dele, e conseguiu desferir um golpe no abdômen de Alefy, que teve exposição de vísceras. Após a ação, a autora do crime permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte básica e outra de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos as vítimas. A ambulância 01 atendeu Alefy, que estava mais grave e com uma parte das vísceras exposta, e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave. A ambulância 06 atendeu Antônia, que recebeu o primeiro atendimento no local e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações e prenderam em flagrante Alefy, que depois de receber alta médica do PS deve ser encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).