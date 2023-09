Caso Kayky Brito: motorista denuncia perfis e vakinha fakes

Ainda abalado com o acidente envolvendo Kayky Brito, o motorista do veículo que atingiu o ator, Diones da Silva, usou os stories do Instagram para contar que encerrou a coleta de contribuições através da Vakinha Virtual e que, com a ajuda, vai conseguir voltar ao trabalho.

“Passando aqui pra agradecer todas as doações, o apoio de cada um, mensagens e tudo o que você fizeram. [Quero] dizer que tô encerrando a vakinha, muito grato com todas as doações”, afirmou ele, antes de completar:

“Podem ter certeza que vai ajudar muito a mim, a minha família, vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe grandemente”, desejou. A meta inicial do financiamento coletivo era de R$ 30 mil, mas Diones conseguiu R$ 177.563,71, doados por 5.910 pessoas.

E como os criminosos e espertalhões não perdem tempo, o rapaz denunciou que está sendo vítima de fakes. Foram criados perfis falsos no Instagram e na plataforma da Vakinha como se fossem ele. Na rede social, Diones pediu ajuda para que as páginas sejam denunciadas.

“Denunciem, por favor. Esse perfil está se passando por mim”, disse ele. “Essa vaquinha não é minha. É minha”, alertou em outra postagem.

Desabafo no Instagram

O atropelamento de Kayky Brito não impactou apenas a família do ator. O motorista envolvido no acidente, Diones da Silva, usou seu Instagram para fazer um desabafo de como está sua vida desde o fim de semana. Sem poder trabalhar porque teve seu carro danificado, o condutor pediu ajuda para resolver as pendências do veículo e, assim, poder voltar às ruas.

“Tô vindo aqui pra poder agradecer, eu tô vendo os comentários de vocês, as mensagens de carinho, as energias boas que vocês estão passando. Porque não tem sido dias fáceis pra mim. Até pra eu vir aqui gravar esse vídeo não tem sido fácil, mas em carinho, reciprocidade ao que vocês estão falando do lado daí, eu tô aqui em gratidão”, começou ele.