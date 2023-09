Cavalgada dos Patrões agita o sábado em Sena Madureira; saiba mais

As ruas de Sena Madureira darão espaço, neste sábado (23), para a passagem da maior cavalgada da região do Purus, a Cavalgada dos Patrões.

A concentração para o início do evento acontece no autoposto Rosellão, às margens da BR-364, com saída a partir das 9h da manhã, passando pelas principais ruas do município.

Após o término da cavalgada, terá o início o After dos Patrões. A festa acontece no Cenário Paraue, a partir das 12h e contará com diversas atrações musicais.

A festa terá, ainda, a presença vip das influenciadoras Rogéria Rocha e Carol com C, além da rainha e da princesa do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins e Maiane Sobrinho.