Cazumbá e Flamenguinho do Macauã são campeões da Copa da Floresta

As equipes do Cazumbá, no feminino, e Flamenguinho do Macauã, no masculino, conquistaram na noite desta terça, 19, no estádio José Marreiro Filho (Marreirão), em Sena Madureira, o título da Copa da Floresta.

Cazumbá derrotou o Nacional do Acre por 2 a 1 e o Flamenguinho do Macauã venceu o São José do Tucuxi por 2 a 0.

Mais de 140

Segundo Ecinairo Carvalho (Xuxa), um dos coordenadores da competição, mais de 140 partidas foram disputadas em seis dias no Marreirão.

“Conseguimos, mais uma vez, promover a Copa da Floresta dentro do programado. Esse evento sempre será uma homenagem ao professor Hermano Filho, criador da competição”, comentou Ecinario Carvalho.

Os melhores

Roni/Goleiro do Val Paraíso

Eva/Goleira do 7 Irmãs

Natanael/Artilheiro com 5 gols

Maria e Fabiana/Artilheiras com 4 gols