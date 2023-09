CBDE abre inscrições para fase nacional dos Jogos Escolares em Brasília

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) abriu nesta quarta-feira, 20, as inscrições para a fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição programada para reunir estudantes-atletas com idades entre 12 a 14 anos. Os Estados devem confirmar os atletas representantes até o próximo dia 10 de outubro, e a competição começa no dia 26, em Brasília, no Distrito Federal.

“Cada Estado poderá inscrever cerca de 230 atletas, técnicos e dirigentes. A competição receberá uma média de 6.100 atletas, e 17 modalidades serão disputadas no megaevento”, explica o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Estado e FADE

O presidente da FADE, João Renato Jácome, já se reuniu com o secretário de Educação, Esporte e Cultura (SEE), professor Aberson Carvalho. O encontro marcou o início da negociação entre Federação e Governo, visando a garantia de participação do Acre no JEBs.

“Estamos dialogando com o governo estadual para garantir a participação dos atletas acreanos na competição. Avançamos em pontos importantes, e a prioridade número um é confirmar a delegação acreana no evento. O secretário nos recebeu muito bem e está sensível a essa questão. O nosso único interesse é o fortalecimento do desporto escolar local”, completou o dirigente.

Fase Estadual

De acordo com João Renato Jácome, a equipe da FADE já está treinada para realizar as inscrições no sistema do JEBs, o qual já está liberado para a entidade que, por regra, é responsável pelas inscrições junto à CBDE. A federação já recebeu todos os regulamentos do evento e prepara o termo de parceria para ser assinado com o governo estadual.

“A FADE, em parceria com Estado, precisa promover e fazer a supervisão técnica da fase estadual dos Jogos Escolares. A federação vai homologar os resultados dos eventos em que teve parte, e com essa etapa cumprida, poderemos ter uma delegação completa no evento em Brasília”, completa João Renato Jácome.