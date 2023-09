Centrin de Tarauacá suspende atendimento a crianças autistas por falta de repasse do Governo Federal

O Centro de Tratamento de Integração Sensorial (Centrin) de Tarauacá, referência no tratamento de crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA), anunciou nesta sexta-feira, 1 de setembro, a suspensão temporariamente de suas atividades devido à falta de repasses financeiros por parte do Governo Federal.

Em uma nota oficial, o médico Mazinho Maciel, proprietário do Centrin, revelou que a Prefeitura de Tarauacá, assim como muitas outras prefeituras do país, não recebe o repasse federal há 5 meses, comprometendo seriamente a manutenção das operações da instituição.

“Durante todo esse período a equipe Centrin se manteve firme e a postos honrando o compromisso com o ente público, com nossos pacientes e seus familiares. A gestão municipal tem sido parceira e não tem medido esforços para continuidade do nosso trabalho entretanto esta pendência depende exclusivamente da burocracia em Brasília na liberação desses recursos. E hoje, dia 01/09/2023, chegamos a um ponto que se tornou TEMPORARIAMENTE inviável o funcionamento do local. Acredito verdadeiramente que em breve tudo será resolvido e voltaremos a normalidade em um espaço curto de tempo”, destacou Mazinho Maciel em Nota.

Em uma nota divulgada no final da tarde desta sexta-feira (01), a Prefeitura de Tarauacá afirmou que a falta do repasse ao Centrin se deve ao atraso no repasse do incremento PAB (Piso de Atenção Básica), um recurso destinado pelo Governo Federal. Em nota, a prefeita Maria Lucinéia reafirmou o compromisso com esse público e com todos os tarauacaenses, destacando que a demora no repasse prejudica o trabalho assistencial desenvolvido na cidade.

“A gestão municipal solicitou o repasse ao Executivo, ainda durante o mandato de Jesus Sérgio como deputado federal, e agora aguarda a liberação dos recursos enviados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Fundo Nacional aos Fundos Municipais de Saúde, para retomar as ações prioritárias para a comunidade”, destacou a gestora.