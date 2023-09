Cervejaria Altaneira lança documentário em parceria com Made in Acre e apresenta nova identidade

Nesta segunda-feira dia 25 a indústria acreana cervejaria Altaneira recebeu a imprensa e formadores de opinião para um coquetel de lançamento no espaço Jupará Via Verde.

Os convidados puderam presenciar o lançamento do documentário “Do Coração da Amazônia” uma parceira da cervejaria com a marca Made In Acre, duas marcas genuinamente acreana se uniram para mostrar que o Acre existe e é lindo.

O documentário relata as belezas naturais em um dos locais que abriga a maior biodiversidade do mundo a Serra do Divisor, a transmissão causa um grande impacto e emoção aos espectadores por explorar as riquezas naturais e a história de amor das duas marcas com as raízes amazônicas.

Uelligton Júlio que é um dos sócios da Altaneira fala que a empresa decidiu nascer, crescer e se desenvolver no estado do Acre e que a união das marcas tem por objetivo consolidar e mostrar as riquezas do estado do Acre, “ O diferencial da Altaneira é que estamos aqui no coração da Amazônia e temos a oportunidade de levar um grande produto, com a excelência de ter os melhores insumos importados e serem feitos com a melhor água que tem no mundo” relata Uelligton

Para Juliana Pejon sócia da Made in Acre, a parceria é muito importante e ter a experiência vivenciando a essência da cultura acreana na Serra do Divisor é gratificante, “ Incrível poder sentir essa potência energética é uma sensação única. Convido todos os acreanos a conhecerem mais a sua casa, explorar nossas belezas, nossa terra é se empoderar mais dessa acreanidade, o Acre existe e você precisa descobrir, ver e sentir o quanto ele é lindo”, pontuou Juliana Pejon.

“A Made in Acre e a Cervejaria Altaneira estão fazendo história. Duas marcas acreanas juntas pra mostrar as riquezas do Acre, e eu não estou falando só das riquezas naturais, que é incrível e única, mas estou também falando da sua gente que fazem o Acre acontecer e prosperar. Chega de duvidar que o Acre existe! Ele existe sim e nós estamos aqui pra provar isso!” Relata a sócia da Made in Acre Rayssa Alves.

A publicitária Irineia Barbosa produtora executiva do documentário relata que a parceria de ambas empresas que são genuinamente acreanas, vai muito além de uma colaboração, é um marco histórico. “A cervejaria Altaneira e a Made in Acre estão deixando um grande legado em nossa geração, estão propagando e consolidando o amor que o acreano tem por suas riquezas e por essa terra, com produtos de altíssimo padrão de qualidade, geração de valor para as marcas e para o coração do acreano que gosta de se ver e valoriza nossos produtos, estou muito orgulhosa desse trabalho porque conheço a essência de ambas as empresas” pontuou a publicitária.

A cervejaria Altaneira anunciou no evento uma mudança na sua comunicação, fizeram um rebranding de sua marca inspirado na Serra do Divisor, está expandindo e ganhando mercado na cidade vizinha de Porto Velho, o slogan anteriormente usado “É raiz, É do Acre, É Altaneira” dará espaço para “É do Coração da Amazônia” e os sócios dessa indústria estão empenhados em levar para o Brasil e para o mundo um produto com qualidade e genuíno da Amazônia.