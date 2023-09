Porém, o casal se separou e, desde então, disputavam para ver com quem o filho ficaria. Inclusive, foi Amaury que acionou a Justiça para ser reconhecido legalmente como pai.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do IG Gente, ficou determinado que Nunes não teria direito de pedir pela guarda, pois não é o genitor de Enrico. A guarda segue com Karina Bacchi. De acordo com o juiz, a criança precisaria ter pelo menos 12 anos para manifestar a vontade de ter o ex-atleta como pai, para que a paternidade fosse reconhecida pela lei.