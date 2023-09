Ciclistas começam a chegar em Rio Branco para disputa do Acre Race

No domingo, 17, vai ser disputada mais uma edição do Acre Race, a principal prova de mountain bike realizada no Norte.

185 atletas estão confirmados na disputa e os desafios serão de 85 e 130 quilômetros.

“Os atletas começam a chegar na terça (12) e teremos toda uma programação para divulgação do evento. Os números do Acre Race são fantásticos”, disse o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxauá Marques.

Reta final

De acordo com Tuxauá Marques, os atletas acreanos irão realizar os últimos treinamentos para a disputa da prova.

“Existem trabalhos específicos e perto da corrida é preciso focar na recuperação. As nossas equipes sabem como trabalhar para poder chegar no melhor nível na disputa”, avaliou o dirigente.