Cid não deve dar novos depoimentos após acordo de delação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes homologou no sábado (9) o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel. O ministro também concedeu liberdade provisória a Cid, com cumprimento de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, limitação de sair de casa aos fins de semana e também à noite, e afastamento das funções no Exército. Cid deixou ainda no sábado o Batalhão do Exército de Brasília, onde estava preso desde o dia 3 de maio.